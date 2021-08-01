الأهلي صبور تخطط لصفقات تمويلية بقيمة تتراوح بين 2 ـ 2.5 مليار جنيه

بكر بهجت _ دخلت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري في محادثات مع شركات وبنوك للاستفادة من محفظة الوحدات التي تعتزم تسليمها خلال العام الجاري، والتي سيصل عددها إلى 4000 وحدة في 3 مشروعات، هي «جرين سكوير» و«لافينير» في مستقبل سيتي، والمرحلة الرابعة من مشروع «أمواج» بالساحل الشمالي.

4000 وحدة يتم تسليمها في مشروعات جرين سكوير ولافينير وأمواج

وقال الدكتور تامر عرفان نائب الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» إن حجم التسليمات الكبير الذي تعتزم الشركة تنفيذه خلال العام الجاري يفتح الباب أمامها لاستغلالها في الحصول على تمويلات من خلال الوسائل المتعارف عليها والتي يتمثل أبرزها في التوريق، مشيرًا إلى أن إمكانية القيام بإصدار صكوك لا تزال واردة إذا ما رأت الشركة استفادة من ذلك.

وأشار عرفان إلى أن القيمة التي سيتم توفيرها من خلال تلك الوسائل تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار جنيه، وهو ما سيتم تحديده بناء على المحادثات الحالية، مشيرًا إلى أن تلك القيمة تتناسب مع الخطة الاستثمارية التي تعمل الشركة على تنفيذها بمختلف المشروعات.

وأوضح أن الشركة تعتزم الوصول بقيمة ما سيتم ضخه في أعمال الإنشاءات خلال العام الجاري بجميع المشروعات إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

وأعلنت الأهلي صبور مؤخرًا عن تنفيذ الشركة لخطة إعادة هيكلة إدارية، نتج عنها تعيين 3 نواب للرئيس التنفيذي كل منهم معني بإدارة بعينها، وهم المهندس تامر عرفان، والمهندس عماد جورج، والمهندس شريف سلطان.

وتخطط شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري للتوسع بمناطق مختلفة خلال الفترة المقبلة، على أن يكون معظمها بالشراكة مع الدولة، حيث تستهدف مجموعة من الفرص الاستثمارية أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، فضلًا عن أكتوبر والشيخ زايد باعتبارهما أكثر المناطق التي تلقى إقبالًا كبيرًا من العملاء، والجاذبة للكثير من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قال المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، إن الشركة تسعى إلى أن تكون النسبة الأكبر من مشروعاتها القادمة وفقًا لنظام الشراكة مع الدولة، وهو ما بدأت بالفعل تطبيقه في مشروع KEEVA بالسادس من أكتوبر، وهذا تماشيًا مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على السوق العقارية.

ولفت إلى أن الشركة تؤمن بأن نظام المشاركة يعطي للمطور الفرصة لتنفيذ مشروعاته بجودة وكفاءة أكبر حيث يستطيع من خلال الشراكة أن يوفر رأسمال كبيرًا يمكن استغلاله في عمليات التنفيذ والإنشاءات ووضع تصميمات مميزة وتوفير العديد من الخدمات بمشروعاته، وهو ما يعد ميزة تنافسية له عن غيره من المطورين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار أعمال الإنشاءات في المشروعات القائمة، والتي تتوزع على مدينة مستقبل سيتي والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والشيخ زايد، موضحًا أن الشركة ستسلم وحدات في مشروعي «جرين سكوير» و»لافينير» في مستقبل سيتي، والمرحلة الرابعة من مشروع «أمواج» بالساحل الشمالي.

وتعمل شركة الأهلي صبور على مشروع «KEEVA» بالسادس من أكتوبر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع «ذا سيتي أوف أوديسيا» بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، و»ذا جرين سكوير» بالشراكة مع «دار المعالي» السعودية و»لافينير» ومشروع «آريا» بالشراكة مع شركة «منازل» الكويتية ومشروع Rare بمستقبل سيتي، ومشروع أمواج وجايا بالساحل الشمالي.

وأطلقت الشركة المرحلة الثانية من مشروع «كييفا» الذي تقيمه في مدينة 6 أكتوبر، وتصل قيمة المبيعات المستهدفة من تلك المرحلة إلى مليار جنيه، وتضم تلك المرحلة 200 وحدة.

وأوضح صبور أن المشروع يقام على 144 فدانًا بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه، ومبيعات إجمالية تقارب 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تخطط لتسليم أولى المراحل خلال الربع الأخير من عام 2023، ووصلت المبيعات المتحققة من المرحلة الأولى إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

ولفتت الشركة إلى أنها ضخت 600 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الجاري 2021، مع توفير جميع التيسيرات التي تمكن فريق العمل بالمشروع من استكماله وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.