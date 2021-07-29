أخبار مصرية

أكدت المهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لـ صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يعمل منذ عام 2014 واستطاع توفير وحدات سكنية لـ 370 ألف أسرة مصرية بمعدل ائتمان من البنوك بلغ 37 مليارا و500 مليون جنيه....
دليل تنسيق الدبلومات الفنية 2021- 2022/ الكليات المتاحة وقواعد الالتحاق
تنسيق الدبلومات الفنية 2021, والذي أقره المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في مصر، كما حدد المجلس قواعد الالتحاق بعدد من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة للعام الدراسي القادم 2021 – 2022. وجاء......
عاجل .. الصحة : تسجيل 38 إصابة بـ كورونا و9 حالات وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 212 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 228.836 حتى اليوم....
صور .. صحة سوهاج : توفير خدمة تليق بالمواطنين أهم أولوياتنا
تفقدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مساء أمس الأربعاء عددا من الوحدات الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل وخدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة فى تلك الوحدات....
الصحة العالمية تشيد بـ مصر : حققت إنجازا رائدا فى علاج فيروس سى
أكد الدكتور أحمد صبرى، المسؤول التقنى بـ برنامج الالتهاب الكبدى الوبائى التابع لـ منظمة الصحة العالمية المكتب الأقليمى لشرق المتوسط، أن التجربة المصرية لعلاج الأمراض المتوطنة ومرضى فيروس سى، من خلال مبادرة "100 مليون صحة"، جعلت مصر من الدول الرائدة فى علاج مواطنيها من الفيروس الخطير....