أخبار مصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 212 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 228.836 حتى اليوم....

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