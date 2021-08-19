أخبار عالمية

هذا المقال طريقة حذف المستندات المنتهية من حساب المواطن ظهر اولا علي موقعنا ثقفني وسوف يتم التبليغ في حال سرقته حذف المستندات المنهية في حساب المواطن هو إجراء يجب القيام به عند وجود مستند مرفوض أو انتهت صلاحيته لأن عدم الحذف يؤدي إلى وقف الدعم وعدم شمول المستفيد في نتائج... هذا المقال طريقة حذف المستندات المنتهية من حساب المواطن ظهر...

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