فيديو وصور.. حريق ضخم يدمر بلدة تاريخية فى كاليفورنيا

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جدة - نرمين السيد - ولفّت ألسنة اللهب جرينفيل، وهى مجتمع محلى فى إنديان فالى تضم بضع مئات من الأشخاص ويعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأظهرت صور أن حرارة النيران تسببت فى انحناء أعمدة الإنارة فى الشوارع ولم يتبق سوى عدد قليل من المبانى.
وكتب مصور حرائق الغابات ستيوارت بالى على "تويتر" مرفقا تغريدته بصور للدمار: "أود أن أقول إن معظم وسط مدينة جرينفيل دمر بالكامل".
واندلع حريق "ديكسى فاير" فى غابات شمال كاليفورنيا فى منتصف يوليو، نتيجة أزمة مناخية تسببت بموجة حر شديدة وبجفاف ينذر بالخطر.
وقال ميتش ماتلو الناطق باسم هيئة الإطفاء فى كاليفورنيا لصحافيين "فعلنا كل ما فى وسعنا. فى بعض الأحيان، لا يكون ذلك كافيا".
وبحلول أواخر يوليو، ارتفع عدد الفدانات المحترقة فى كاليفورنيا بأكثر من 250 فى المئة مقارنة بالعام 2020 الذى اعتبر أسوأ عام بالنسبة إلى حرائق الغابات فى تاريخ الولاية الحديث.
وأثار حريق "ديكسى فاير" ذكريات مؤلمة خلفها حريق "بارادايس فاير" وهو أكثر حريق دموية فى تاريخ كاليفورنيا الحديث.
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