15 فرقة إطفاء للسيطرة على حريق كبير شرق بغداد

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "السومرية نيوز"، قال المصدر إن "حادث حريق كبير اندلع فى بناية تجارية متعددة الطوابق بمنطقة شارع فلسطين قرب النادى التركمانى شرق بغداد". وأضاف المصدر أنه "تم توجيه 15 فرقة إطفاء للسيطرة على النيران وإبعاد خطرها عن الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث".

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