سائق لبنانى: نقلت الأمونيوم مرتين من مرفأ بيروت لمعقل حزب الله

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قال السائق لوسائل إعلام لبنانية إنه "كتم الأمر طوال سنة لأنه لم يكن يجد من يثق به لإبلاغه به"، مضيفا أنه "فى صباح 4 أغسطس 2020، رأى تحركات غير عادية وغريبة للأجهزة الأمنية فى موقع المرفأ".

كما قال إن بوابة العنبر رقم 12 كانت سليمة وليس فيها أى مشكلة، والعنبر رقم 12، هو موقع انفجار مرفأ بيروت.

يذكر أن البعض كان يرجع أسباب الانفجار فى مرفأ بيروت إلى عمليات تلحيم الباب الذى قالت تقارير أمنية إنه كان يعانى عيوبا.

ومنذ وقوع انفجار مرفأ بيروت العام الماضى بسبب شحنة نيترات أمونيوم مخزنة فيه، تحدثت جهات عدة دولية ومحلية عن علاقة ميليشيا حزب الله بهذه الشحنة.

ولم تصل التحقيقات اللبنانية إلى أى نتيجة حاسمة حتى الآن، رغم مرور عام على التفجير الذى دمّر العاصمة بيروت وأدى إلى سقوط آلاف الجرحى وأكثر من 200 قتيل.

وأظهرت الوثائق أن النترات عالية الاحتراق تم تخزينها عشوائياً فى الميناء عام 2014، وأن العديد من المسؤولين رفيعى المستوى على مر السنين كانوا على علم بوجودها ولم يفعلوا شيئاً.

وعمّقت كارثة الانفجار وتفشى فيروس كورونا قبلها، الانهيار الاقتصادى الذى يشهده لبنان منذ صيف العام 2019 وصنفه البنك الدولى بين الأسوأ فى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700% خلال عامين.