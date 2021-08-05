ميانمار: العثور على 40 جثة على الأقل فى غابات بعد حملة للجيش فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وعُثر على الجثث فى مناطق مختلفة حول كانى، وهى بلدة فى منطقة ساجينج، التى شهدت قتالا عنيفا فى الشهور الأخيرة بين الجيش ومجموعات مسلحة شكلها معارضو الحكم العسكرى.
وفى خطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال سفير ميانمار فى الأمم المتحدة كياو مو تون، الذى يمثل الحكومة المدنية المنتخبة، إن 40 جثة فى المجمل تم العثور عليها وتحدث فى الخطاب عن ثلاث وقائع مختلفة شهدتها كانى فى يوليو.
ووصف المبعوث تلك الوقائع بأنها "تصل بوضوح إلى حد الجرائم ضد الإنسانية" ودعا الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولى لفرض حظر دولى على السلاح لجيش ميانمار.
وكتب فى الخطاب قائلا: "ليس هناك أى مؤشر على أن الفظائع وعمليات القتل والاعتقال التى يقوم بها الجيش تتراجع وتيرتها. نطالب بتدخل إنسانى عاجل من المجتمع الدولى قبل فوات الأوان".
وقُتل المئات منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشى المنتخبة فى الأول من فبراير الماضى، مع قمع الجيش للاحتجاجات، وفى اشتباكات بين جنود وجماعات محلية ذات تسليح خفيف غالبا.
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