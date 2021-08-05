بايدن يمدد إقامة المهاجرين من هونج كونج فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صادر عن البيت الأبيض: "تُظهر هذه الإجراءات دعم الرئيس بايدن القوى لشعب هونج كونج فى مواجهة القمع المستمر من قبل جمهورية الصين الشعبية، وتوضح أننا لن نتغاضى عن تجاهل الصين تنفيذ وعودها لهونج كونج والمجتمع الدولى".
وفى وقت سابق من شهر يوليو، مدد بايدن العقوبات ضد الصين، متهما بكين "بعدم الامتثال لالتزاماتها بشأن كيفية تصرفاتها مع هونج كونج.
يذكر أن ترامب كان قد وقع، العام الماضى، مرسوما بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية القرار الصينى تطبيق قانون الأمن الوطنى فى مدينة هونج كونج ذاتية الحكم، ما اعتبرته واشنطن "تقويضا للحكم الذاتى" للمدينة.
ودعت الصين الولايات المتحدة واليابان إلى وقف التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد والوضع فى هونج كونج ومنطقة شينجيانج الإيجورية ذاتية الحكم.
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