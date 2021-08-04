بالصور.. كيشو يحتفل على طريقته بالبرونزية المصرية الثالثة

على طريقته الخاصة، احتفل المصري محمد السيد إبراهيم "كيشو" ببرونزية المصارعة اليونانية الرومانية التي أحرزها الأربعاء في أولمبياد طوكيو.

والتقطت عدسات المصورين كيشو بعد الإنجاز الأولمبي، حيث حمل مدربه فوق كتفيه ثم أسقطه أرضا وكأنهما يتصارعان، وبعدها سجد شكرا لله على الميدالية البرونزية.

وأحرز كيشو البالغ من العمر 23 عاما، برونزية المصارعة اليونانية الرومانية بفوزه على الروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف، بأفضلية النقاط 3-1 (1-1).

واستهل كيشو مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7).

وفي نصف النهائي، كان قريبا من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققا الفوز 7-6.

وفي مباراة البرونزية، سجل "كيشو" نقطة تعادل أمام سوركوف منحته الفوز على بطل العالم 2018.

وبدأ ابن الاسكندرية المصارعة بعمر الخامسة، وفي عام 2019 سُمي أفضل مصارع تحت 23 سنة من قبل الاتحاد العالمي لمصارعة الهواة.

وهذه ثالث ميدالية لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد برونزيتي التايكواندو لسيف عيسى (وزن -80 كلغ) وهداية ملاك (وزن -57 كلغ).

كما أنها ثامن ميدالية لمصر في المصارعة اليونانية الرومانية، بعد ذهبية إبراهيم مصطفى للوزن الخفيف الثقيل في 1928، وفضية محمود حسن لوزن الديك وبرونزية إبراهيم عرابي لوزن خفيف الثقيل في 1948، وبرونزية عبد العال راشد لوزن الريشة في 1952، وفضية عثمان السيد لوزن الذبابة في 1960، ثم ذهبية كرم جابر في وزن 96 كلغ عام 2004، وفضية له في 84 كلغ عام 2012.