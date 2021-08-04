ماكرون: لن يُصرف أى شيك على بياض للنظام السياسى القائم فى لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تقديم مساعدات طارئة للشعب اللبنانى فى الأشهر المقبلة بأكثر من 100 مليون يورو، لدعم العائلات والقطاع التعليمى"، مؤكدا أنه "لن يُصرف أى شيك على بياض للنظام السياسى القائم فى لبنان".





وقال ماكرون فى افتتاح المؤتمر الدولى لدعم لبنان: "لبنان يستحقّ أفضل من ذلك ويحتاج أكثر من أن يعيش على نتيجة التضامن الدولى"، مطالبا بتشكيل حكومة لبنانية وتطبيق خريطة الطريق التى وضعت قبل أكثر من عام. وشدد ماكرون على أن "القادة اللبنانيون مسؤولون عن الحقيقة تجاه شعبهم، ويحب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم فى الانتخابات"، منددا بفساد الطبقة السياسية. وفى ختام حديثه، شدد الرئيس الفرنسى على أهمية دور الجيش اللبنانى فى دعم الاستقرار.

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