الجيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف الأراضى اللبنانية بالمدفعية

جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش الاحتلال الإسرائيلى، أن أحد هذه الصواريخ سقط فى أراضى لبنان، فيما سقطت الاثنان الآخران فى إسرائيل، مضيفا: "ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع داخل لبنان".

ويأتى ذلك فى أعقاب إعلان الجيش إطلاق صافرات الإنذار فى مدينة كريات شمونة، وكيبوتس كفار جلعادى وبلدة تل حى فى منطقة الجليل إثر الهجوم الصاروخى الجديد.