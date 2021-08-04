اتحاد الشغل التونسى يدعو لتشكيل حكومة مصغرة

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للاتحاد التونسى للشغل نور الدين الطبوبى، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يريد حكومة مصغرة يقودها رئيس حكومة له خبرة، يستطيع أن يرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين.





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