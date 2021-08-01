بينيت: إيران استهدفت السفينة الإسرائيلية.. وسنوصل رسالتنا لها بطريقتنا

جدة - نرمين السيد - علق رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالى بينيت، على الهجوم الذى استهدف السفينة الإسرائيلية قبالة عمان، قائلا إن "إيران هى المسؤولة عن الهجوم على ناقلة النفط فى بحر العرب بدون أدنى شك".





وأضاف بينيت، نتوقع من المجتمع الدولى أن يظهر لإيران أنها ارتكبت خطأ فادحا، مؤكدا أن إسرائيل ستوصل رسالتها لطهران بطريقتها. وكانت ناقلة إسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة فى بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان صباح يوم الجمعة الماضى، ما أسفر عن مقتل شخصين من العاملين على متن السفينة. فى حين نفت طهران ضلوعها بتفجير السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان، حيث قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة: "اتهامات إسرائيل بضلوعنا فى انفجار السفينة هى مجرد أكاذيب"، مؤكدا أنه "يتعين على إسرائيل أن تكف عن توجيه الاتهامات، ويجب أن تتراجع عن محاولاتها لطرح موضوع السفينة فى مجلس الأمن".

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