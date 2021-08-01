البحرينية يافي الأسرع في تصفيات 3 آلاف متر موانع

سجّلت العداءة البحرينية موتيلي وينفريد يافي أسرع زمن في صفيات 3 آلاف متر موانع لتبلغ النهائي بسهولة في أولمبياد طوكيو 2020.
وبلغ زمن يافي 9:10.80 دقائق لتكون بين 16 عداءة ستخوض النهائي يوم الأربعاء.
وكانت يافي قد احتلت المركز الرابع في بطولة العالم 2019 في الدوحة بزمن 9:05.68 د، بعد سنة من إحرازها ذهبية الألعاب الآسيوية.
وسجّلت التونسية مروزى بوزياني أفضل توقيت شخصي لها (9:31.25 د) لكنها احتلت المركز التاسع عشر غير المؤهل.
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