البحرينية يافي الأسرع في تصفيات 3 آلاف متر موانع

سجّلت العداءة البحرينية موتيلي وينفريد يافي أسرع زمن في صفيات 3 آلاف متر موانع لتبلغ النهائي بسهولة في أولمبياد طوكيو 2020.

وبلغ زمن يافي 9:10.80 دقائق لتكون بين 16 عداءة ستخوض النهائي يوم الأربعاء.

وكانت يافي قد احتلت المركز الرابع في بطولة العالم 2019 في الدوحة بزمن 9:05.68 د، بعد سنة من إحرازها ذهبية الألعاب الآسيوية.

وسجّلت التونسية مروزى بوزياني أفضل توقيت شخصي لها (9:31.25 د) لكنها احتلت المركز التاسع عشر غير المؤهل.