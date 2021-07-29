التسجيل في توكلنا بدون رقم الجوال المفعل في منصة أبشر

طريقة التسجيل في توكلنا بدون رقم الجوال الذي يتم تفعيله على منصة أبشر الإلكترونية؛ نطرًا لأهمية تطبيق توكلنا في التحرك بحرية داخل المملكة العربية السعودية، وأصبح لا غنى عنه في الحصول على التصاريح الإلكترونية، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تطبيق توكلنا للمواطنين والمقيمين، يتساءل الكثير عن تسجِيل دخول توكلنا بدون تفعيل رقم الجوال عبر منصة أبشر كما هو المعتاد، خاصةً وأن تعريف رقم الجوال في أبشر من أهم خطوات التسجِيل في توكلنا، لذلك سنتعرف معًا هل يمكن تسجِيل دخول توكلنا بدون رقم الجوال.

طريقة التسجيل في توكلنا بدون رقم الجوال

احتل تطبيق توكلنا أهمية كبيرة داخل المملكة؛ وذلك لأنه الوسيلة الأساسية لحصول المواطنين على تصاريح الخروج أثناء انتشار فيروس كورونا وذلك في فترات فرض الحظر الكلي، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي يقدمها بعد رفع الحظر، لذلك كان من الواجب تثبيت تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول، ودخول توكلنا والاستفادة بالخدمات المقدمة من تطبيق توكلنا، ولكن فيما يتعلق بطريقة التسجيل في توكلنا بدون رقم الجوال فقد أكد تطبيق توكلنا أن عملية الدخول تتطلب تفعيل رقم الجوال عبر أبشر، وترجع أهمية هذه الخطوة في حماية الحساب الشخصي للمواطن؛ وذلك لأن التطبيق يرسل كود التحقق على رقم الجوال عند تسجِيل دخول توكلنا للتأكد من أن الذي يحاول دخول توكلنا هو صاحب الحساب.

تسجيل دخول توكلنا بدون أبشر

أصبح من السهل على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية تسجيل دخول توكلنا بدون أبشر، فلم يعد حساب أبشر أحد الشروط الأساسية للتسجيل في توكلنا؛ وذلك لأنه بإمكان المواطن الحصول على تزكية من أحد المواطنين المسجلين عبر منصة أبشر، والقيام بتفعيل رقم الجوال، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط منصة أبشر. الانتقال إلى تبويب أبشر أفراد ومنها قائمة الخدمات. النقر على خيار الخدمات العامة ومنها النقر على خيار تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا. العمل على إدخال البيانات المطلوبة ورقم الجوال. تصل رسالة على رقم الجوال بأنه قد تم تفعيله وأنه بالإمكان تسجِيل دخول توكلنا.

تسجيل دخول توكلنا

بعد الانتهاء من تفعيل رقم الجوال لتطبيق توكلنا من حساب أحد المسجلين على أبشر، أصبح بإمكان المواطن تسجِيل دخول توكلنا والاستفادة بالخدمات المتاحة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تثبيت تطبيق توكلنا على الجوال من المتجر الإلكتروني. فتح تطبيق توكلنا. تسجيل مستخدم جديد توكلنا. إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية أو الإقامة والبريد الإلكتروني وغيرها. الموافقة على الإقرار. تسجيل رمز التفعيل الذي تم إرساله على رقم الجوال.

في النهاية نكون قدمنا إجابة وافية على طريقة التسجيل في توكلنا بدون رقم الجوال, وطريقة تسجيل دخول توكلنا بدون أبشر.