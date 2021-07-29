تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2021 وخطوات الاستعلام عن النتجة

تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2021، يعتبر موعد ظهور نتائج الثانوية العامة من الأمور الهامة التي يبحث عنها كافة الطلاب والطالبات بالقسم الأدبي وأيضاً العلمي، كما أن أولياء الأمور والطلاب يبحثون بشكل دائم عن التعرف على المواعيد الرسمية لاعتماد النتيجة بحالة كبيرة من القلق والتوتر لعام 2021، حيث أنه من المقرر أن ينتهي طلاب القم الأدبي من أداء الاختبارات لأخر العام بيوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري، بعد أن قام باستئناف الاختبارات بعد الانتهاء من اختبارات الصف الثالث الثانوي بيوم الخامس والعشرين من شهر يوليو، وكثرت العديد من الشائعات التي تشير لإعلان نتائج الثانوية العامة بعد مرور أسبوع واحد من انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات، ولكن أشارت وزارة التربية والتعليم الفني أن لا يوجد ي دليل من الصحة لهذه الشائعات، وقد تم الإعلان رسمياً عبر الموقع الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، وأكدت أن مهام التصحيح والمراجعة والتدقيق والقيام برصد الدرجات جاري حتى الآن لكل مادة دراسية.

في أول مرة تمر على المراحل الدراسية يتم القيام بتحديد موعد الإعلان عن نتيجة الاختبارات قبل أن ينتهي الطلاب من خوض الاختبارات سواء كانت للقسم الأدبي أو القسم العلمي، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القسم الأدبي أو القسم العلمي يتم الإعلان عنها بعام 2020/ 2021 من العام الدراسي بيوم الثاني عشر من شهر أغسطس القادم، وبعدها يقوم الطلاب والطالبات من الانتهاء من خوض الاختبارات يوم الثاني من شهر أغسطس، بحيث يتمكن الطلاب الاستعلام عنها عن طريق القيام بإضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب، كما أن يوجد جهات مسئولة في الوزارة أكدت عن سبب ظهور النتائج بوقت مبكر بسبب التصحيح الإلكتروني للاختبارات ولم يتم التصحيح الورقي.

يجب اتباع هذه الخطوات من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة إلكترونياً: