ولى عهد أبوظبى يصل إلى فيينا فى مستهل زيارة رسمية للنمسا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد، خلال الزيارة مع سيباستيان كورتس، مستشار النمسا، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وتأتى الزيارة فى سياق مسيرة العلاقات الثنائية المتينة التى تجمع البلدين فى مختلف المجالات والممتدة على نحو نصف قرن.

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