الشناوي.. "حارس الفراعنة" الذي تفوق على "كبار الأولمبياد"

نجح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، كعادته في لفت الأنظار بالمحافل الدولية، وإجبار عشاق المستديرة على تسليط الضوء على قفازه الذهبي، بعد تألقه خلال مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020، كأحد الثلاثي الكبار المنضمين للفريق.

وأنار الحارس الدولي شعلة منتخب مصر الأولمبي داخل البساط الأخضر، وكشف عن وجهه الحقيقي الذي ظهر به في افتتاح مشوار الفراعنة في مونديال 2018 أمام الأوروغواي، عندما فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة كأول حارس مرمى عربي وإفريقي في التاريخ، ومن بعده إهداء الأهلي برونزية مونديال الأندية على حساب بالميراس البرازيلي بتألقه في فقرة ركلات الترجيح.

وفي اليابان، واصل محمد الشناوي توهجه، واستطاع فرض سيطرته وإعلاء كلمته داخل منطقة حماية عرينه، ليقود منتخب مصر الأولمبي لبلوغ دور المجموعات، محققا أرقاما فردية فاقت حراس مرمى المنتخبات المتأهلة، كما كانت سببا رئيسيا في فوز الفريق.

أرقام الشناوي في طوكيو

وخاض الشناوي 3 مباريات بواقع 270 دقيقة، تلقى هدف وحيد، وخرج من مباراتين بشباك خالية، وأنقذ شباكه بـ10 تصديات لأهداف شبه محققة، بجانب نجاحه بنسبة 100 بالمئة في الكرات العرضية والتشتيت بقبضة اليد في 5 حالات.

كما أرسل الحارس الثلاثيني 76 تمريرة، من بينهم 39 صحيحة، بالإضافة لصناعة فرصة وحيدة، إلى جانب عدم ارتكابه أي أخطاء وخلو رصيده من البطاقات حتى الآن، بتقييم 7.7 وفق موقع الاحصائيات الشهير "sofa score".

ويأتي تفوق الشناوي على حراس المنتخبات الـ7 المتأهلة للدور ربع النهائي إلى جوار مصر، متمثلا في عدم تحقيق أي منهم عدد التصديات مع عدد الأهداف المتلقاة، والخروج بشباك نظيفة، الذي حققه الحارس صاحب الـ32 عام، بالرغم من مشاركة الحارس المكسيكي المخضرم جييرمو أوتشوا، والإسباني أوناي سيمون إذ جاءت أرقام اللاعبين على النحو التالي:

- كوساي تاني حارس مرمى اليابان، شارك في 3 مباريات، خرج من مباراتين بشباك نظيفة و6 تصديات وتلقى هدف وحيد.

- أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا، شارك في 3 مباريات، خرج من مباراتين بشباك نظيفة، و6 تصديات وتلقى هدف وحيد.

- مايكل وود حارس مرمى نيوزلندا، شارك في 3 مباريات، خرج من مباراتين بشباك نظيف، و9 تصديات وتلقى 3 اهداف.

- اليعازر تابي حارس مرمى كوت ديفوار، شارك في 3 مباريات، وخرج من مباراة واحدة فقط بشباك نظيفة، و10 تصديات وتلقى هدفين.

- سانتوس حارس مرمى البرازيل، شارك في 3 مباريات، وخرج من مباراة واحدة فقط بشباك نظيفة، و5 تصديات، وتلقى 3 أهداف.

- سونغ بوم كيوم حرس مرمى كوريا الجنوبية، شارك في 3 مباريات، وخرج من مباراتين بشباك نظيفة، و5 تصديات، وتلقى هدف وحيد.

- جييرمو أوتشوا، حارس مرمى المكسيك، شارك في 3 مباريات، وخرج من مباراة واحدة فقط بشباك نظيفة، و6 تصديات بالإضافة إلى ركلة جزاء، وتلقى 3 أهداف.

تألق الشناوي دفع صحف العالم، وأستراليا بشكل خاص، للتغني بمنافسهم الذي أوجعهم بآلام الخسارة، وأذاقهم من كأس الإقصاء بعد أن كانوا على بعد خطوات من التأهل.

وعنونت صحيفة "smh" قائلة: "انتهى حلمنا على يد مصر وأمام تألق الشناوي". كما أشارت شبكة "FoxSports" إلى بزوغ نجم الشناوي، مؤكدة أن مصر استفادت من إمكانيات اللاعب المخضرم.

وبدوره، نوه موقع "ABC"، إلى أن سقوط أستراليا أمام الفراعنة كان بتألق الحارس، وأرجعت صحيفة "7news" فوز الفريق المصري على الأسترالي إلى "ذكاء الشناوي".