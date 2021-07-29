موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مصر والبرازيل هي الحدث المنتظر لكل متابعين رياضة كرة القدم، ليس في مصر فقط ولكن في جميع أنحاء العالم العربي بعد أمام المنتخب الأسترالي بهدفين في حسابات الجولة الثالثة، وقد كان المنتخب البرازيلي متصدراً في المجموعة الرابعة بسبع نقاط بعد فوزه على منتخب ساحل العاج الحاصل على المركز الثاني بخمس نقاط.

ولكن السؤال الأكثر تداولاً بعد مباراة مصر وأستراليا الأخيرة؛ ما هو موعد مباراة مصر والبرازيل القادمة في أولمبياد طوكيو، لا سيما تأهل المنتخب المصري الأوليمبي إلى دور الثمانية بعد الفوز على أستراليا يوم الأربعاء بنتيجة 2-0، في هذا المقال نوضح لكم كافة التفاصيل حول توقيت مباراة مصر والبرازيل القادمة.

قامت الجهات المنظمة للألعاب الأولمبية لطوكيو 2020 بتحديد موعد مباراة مصر القادمة مع البرازيل في الجدول التالي:

المباراة مصر والبرازيل الموعد السبت 31 يوليو 2021 التوقيت 12:00 مصر، 13:00 السعودية الملعب استاد سايتاما 2002 القنوات الناقلة beIN SPORTS XTRA 2

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توقيت مباراة مصر والبرازيل

تم تحديد توقيت المباراة بعد إعلان نتيجة مباراة مصر واستراليا في يوم الأربعاء الماضي، وسوف تذاع مباراة مصر والبرازيل على قنوات بي ان سبورت يوم السبت المقبل الموافق 31 يوليو؛ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

ما زال التشكيل غير معلن بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، من المتوقع أن يقوم المدرب شوقي غريب بتحديد تشكيل منتخب مصر أمام البرازيل في المباراة القادمة بخطة 3-4-3 على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – أسامة جلال.

الوسط: أحمد فتوح – عمار حمدي – أكرم توفيق – كريم العراقي.

الهجوم: رمضان صبحي – أحمد ياسر ريان – طاهر محمد طاهر.

يحرز المنتخب الأولمبي أداء مشرف في أولمبياد طوكيو 2020 بفضل تواجد الثلاثي الكبار؛ محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، وهم من أفضل اللاعبين في كرة القدم المصرية مما يعطي حافز ودافع قوي لجميع اللاعبين في تحقيق الفوز، قد يتغير التشكيل حسب رؤية المدرب فمن المتوقع أستبدال اللاعب رمضان صبحي بدلاً من ناصر منسي في مباراة مصر والبرازيل.