رابط موقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس nategafany.emis.gov.eg

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى بجمهورية مصر العربية عن إتاحة رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالنتيجة، حيث يستطيع جميع طلاب شهادة الدبلومات الفنية استخراج كشف الدرجات الخاص بهم بسهولة عن طريق الإنترنت المنزلي أو من خلال الهواتف الذكية وذلك بعد كتابة البيانات المطلوبة كرقم الجلوس وإدخال نوع التخصص سواء دبلوم زراعي أو دبلوم صناعي أو دبلوم تجاري أو دبلوم فندقي، وبذلك يستطيع الطلاب معرفة النتيجة بسهولة في جميع المواد الدراسية وكذلك عرض النسبة المئوية النهائية، وبما أن عملية البحث عن نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021 أصبحت متصدرة عمليات البحث عبر موقع جوجل ولتسهيل كل شيء على زوارنا الكرام سوف نعرض لكم رابط الموقع الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2021 مصر.

ينتظر جميع طلاب شهادة الدبلومات الفنية في جميع أنحاء الجمهورية موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية سواء كانوا طلاب دبلوم تجارة أو زارعة أو صنايع، والجدير بالذكر بأن الطلاب في تنتابهم حالة من القلق والتوتر الشديد وهذا يرجع لعدم إعلان وزارة التربية والتعليم الفنى بمصر عن الموعد المحدد بظهور نتائج جميع الدبلومات الفنية.

لكن لحسن الحظ أن وزارة التربية والتعليم الفنى أعلنت أن نتائج الدبلومات سوف تظهر بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة بعدما تقوم الوزارة برفق النتيجة على الموقع الرسمى الخاص للوزارة، وبهذا يستطيع كل طالب الاطلاع على النتيجة الخاصة به بالدبلومات الفنية بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الخروج من المنزل بواسطة رقم الجلوس الخاص بكل طالب، ويأتي هذا حرصا من الوزارة على سلامة جميع الطلاب والطالبات وذلك بعدما عاشت الدولة المصرية حالة كبيرة من الذعر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مجاهد باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية لعام الدراسي الحالي 2021 يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، حيث يمكن لجميع الطلاب معرفة النتيجة من خلال رابط موقع نتيجة الدبلومات الفنية الرسمي وهو nategafany.emis.gov.eg.

كما أعلنت الوزارة أن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات قد بلغ 776020 طالب وينقسموا إلى 18110 طالب خاص بنظام الخمس سنوات وبلغ عدد نظام الثلاث سنوات 757541 طالب، وبلغ عدد الطلاب بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية 369 طالب.