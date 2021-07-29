الرئيس التونسى يصدر أمرًا بإنشاء غرفة عمليات لإدارة أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمرًا رئاسيا يقضى بإنشاء غرفة عمليات لإدارة جائحة كوفيد 19، على أن يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطنى والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.





وأكد بيان، رئاسة الجمهورية التونسية، أنه يمكن أيضا الاستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة، على أن تتولى قيادة غرفة العمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها. ولفت البيان، إلى أنه تتمثل مهام غرفة العمليات فى: - متابعة تطور الوضع الصحى بالبلاد الناتج عن جائحة كوفيد 19.

- متابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة.

- متابعة المخزون الاستراتيجى لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها.

- متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح.

- التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها.

- تقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة فى اتخاذ القرارات.

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