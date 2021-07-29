الشيخ عبد الله بن زايد يعرب عن دعم الإمارات الكامل لتونس

أعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن ثقة ودعم دولة الإمارات الكامل لتونس، وتضامنها معها في مجابهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره التونسي عثمان الجرندي، تم خلالها التطرق إلى آخر التطورات في تونس.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة.
وجاءت قرارات سعيد استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود خطر داهم".
ويعمل الرئيس التونسي على فتح ملفات الفساد المالي المتعلقة بالأحزاب السياسية، بعد تورطها في انتهاكات عدة.
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