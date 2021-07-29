تسجيل القبول الإلحاقي بجامعة الأمير سطام add.psau.edu.sa طلاب وطالبات 1442

القبول الإلحاقي بجامعة الأمير سطام والتي يتابع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالمملكة على التقديم في الأماكن الشاغرة في العديد من الجامعات، منها جامعة الأميرة نورة وجامعة عبد العزيز آل سعود ومنها أيضا جامعة الأمير سطام وقد أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني في الجامعة وأيضا موعد إغلاق باب التسجيل.

عمادة القبول والتسجيل 1442

وتعتبر جامعة الأمير سطام العليا من الجامعات الراقية والعريقة في التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بتعليم الطلاب العديد من العلوم والمهارات العلمية والتطبيقية، كما تولي الكلية الاهتمام الكبير بالطلاب المتميزين وتقوم بتأهيلهم للدورات المتميزة وكذلك البعثات الخارجية ليتم تطوير مهاراتهم ويكونوا مثالا لقرنائهم وقدوة حسنة ليستأثر بهم الطلاب بالجامعة والتعريف بمستوى العلم والاهتمام في هذه الجامعة، وقد قام الآلاف من الطلاب بالتسجيل في الجامعة من قبل، في بداية شهر يونيو، بعد الانتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويتطلع الطلاب بالتسجيل بالقبول الإلحاقي بالجامعة.

القبول الإلحاقي بالجامعات

تقوم الجامعات في المملكة العربية السعودية، وخاصة الجامعات الكبيرة، بقبول تسجيلات الطلاب فيها للعام الدراسي الجديد، بينما يقوم بعض الطلاب بالتخلف عن التسجيل أو المقابلات الشخصية بما يخرجهم من النظام العام للمسجلين في الجامعة، وبسبب أن تلك الجامعات عريقة يتطلع الطلاب لشغل تلك الأماكن الشاغرة من الراغبين في الالتحاق بها، ويتم تحديد موعد القبول الإلحاقي في تلك الجامعات.

موعد تسجيل الكلية إلكترونيا

أقرت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز والذي تقرر أن يبدا الخميس 29 يوليو 2021 الموافق 19 ذي الحجة 1442 على أن يستمر التسجيل الإلكتروني بالقبول الإلحاقي بالجامعة حتى السابع من محرم 1443.

ويتم الدخول الإلكتروني والتسجيل على رابط تسجيل القبول الإلحاقي بجامعة الأمير سطام add.psau.edu.sa ابتداء من الخميس 29 من يوليو 2021 الموافق 19 ذي الحجة 1442 إلكترونيا للطلاب والطالبات، حيث يقوم الطلاب بمتابعة جميع أقسام الكلية وأيضا تغيير وتعديل الطلبات الخاصة بهم، وخاصة المسجلين فيها من قبل بينما يقوم الآخرين بالتسجيل لشواغر في الكلية.

يقوم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالدخول على رابط جامعة الأمير سطام الإلكترونية. يتم الاختيار بين الدخول إلى تسجيل سابق أو تسجيل طلب جديد. يقوم الطالب بتسجيل البيانات الخاصة به جميعها وتقديم الشهادة الخاصة به. يتم تقديم نتائج قياس القدرات العامة. يقوم الطلاب بالاطلاع على أقسام الكلية واختيار القسم المناسب. يمكن للمسجلين من قبل الدخول وتعديل الرغبات الخاصة بهم.

خطوات تسجيل جامعة الأمير سطام

يبدا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر يوليو 2021 الموافق التاسع عشر من شهر ذي الحجة 1442 بداية التسجيل الإلحاقي في قبول جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز add.psau.edu.sa لكل من الطلاب والطالبات 1442إلكترونيا ليتمكن الطلاب الراغبين في الدخول بالأماكن الشاغرة في الجامعات السعودية من التسجيل فيها للعام الدراسي المقبل.