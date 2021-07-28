خامنئي: شروط أميركية للعودة للاتفاق النووي

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، إن واشنطن ربطت عودتها إلى الاتفاق النووي بإجراء إيران مباحثات لاحقة بشأن قضية الصواريخ الباليستية وأزمات المنطقة.

وفي تصريحات أردها موقعه الإلكتروني، قال خامنئي: "يتحدث الأميركيون عن رفع الحظر لكنهم لم ولن يرفعوه. لقد وضعوا شروطا وقالوا يجب أن تتم إضافة بنود أخرى إلى الاتفاق (تفيد) بأن يتم الحديث في بعض المواضيع في المستقبل، أو لن يكون ثمة اتفاق".

واعتبر خامنئي، أن تجربة حكومة الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، التي اعتمدت انفتاحا نسبيا على القوى الكبرى، من بينها الولايات المتحدة، تؤكد "ضرورةَ عدم الثقة في الغرب".

وتأتي تصريحات علي خامنئي في الوقت الذي يتوقع أن يؤدي فيه الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي اليمين الأسبوع المقبل، في ظل استمرار توقف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق في فيينا.