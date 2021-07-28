جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وبدء استقبال طلبات الالتحاق للعام الجامعي 1443

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، هي أحد الجامعات الحكومية السعودية، والتي تأسست عام 1975، تقدم الجامعة نفسها على موقعها الإلكتروني، بأن رسالتها هي تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة، بالإضافة إلى ذلك فإن رؤيتها هي أنها جامعة رائدة تحقق التميز محلياً وإقليمياً وعالميا، كما أنها تستند في كل ما سبق على روح الفريق، الإتقان، الإنتماء، الإبداع والمسؤولية الاجتماعية والتنوع والشفافية.

التخصصات الموجودة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

تعتبر جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من الجامعات الرائدة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وخاصة في تخصص الطب لكلا الجنسين الطلاب والطالبات، حيث أنه بعد انفصالها عن جامعة الملك فيصل. أصبحت واحدة من أفضل جامعات منطقة الشرق الأوسط، بل واقتحمت مجتمع العالمية بعد ذلك، والآن مع التخصصات الموجودة بالجامعة.

أولاً: التخصصات الهندسية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

تضم الجامعة العريقة، والتي تقع في شمال حي الراكة على واجهة الخليج العربي، وعلى الطريق الساحلي الرابط بين الدمام والخبر.عدة تخصصات هندسية متميزة وهي:

1- كلية التصميم

هي كلية للسيدات، وتأسست لدعم النمو الفكري والتعليمي للمرأة السعودية، وذلك عن طريق تزويدها بأساليب وطرق تعلم التصميم.

2- كلية العمارة والتخطيط

وتأسست هذه الكلية عام 1975، مع بدايات تأسيس الجامعة وكانت ضمن جامعة الملك فيصل، وتتكون الكلية من خمسة أقسام. وهي (التخطيط الحضري والإقليمي، هندسة المناظر الطبيعية، العمارة الداخلية، الهندسة المعمارية، هندسة المباني).

3- كلية الهندسة

وهي الكلية الوحيدة في المملكة التي تقدم برامج الدرجات العلمية، كما تقوم بتقديم درجات علمية غير تقليدية في العديد من التخصصات الأخرى والمتنوعة مثل: هندسة الأمن والسلامة، والميكاترونيك، والهندسة البحرية وغيرها من المجالات.

ثانياً: المجموعة الطبية بالجامعة

وتضم الجامعة أيضا مجموعة تخصصات طبية هامة، من خلالها أحرزت الجامعة مركزاً متفرداً بين جميع الجامعات السعودية. وهذه التخصصات هي:

1- كلية الطب

تخرجت أول دفعة من كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن عام 1981، وكانت برامج الدراسات العليا في هذه الكلية هي الأولى من نوعها. التي حصل عليها مجلس التخصصات العربية.

2- كلية العلوم الطبية التطبيقية

تم إنشاؤها خصيصاً لمواكبة التطورات في مجال الرعاية الطبية وتأهيل المتخصصين في مجال العلوم الطبية التطبيقية. وذلك من أجل توفير الدعم والرعاية الصحية للمجتمع السعودي أيضا.

3- كلية التمريض

وهي أحد الكليات الطبية الهامة في مجال الخدمة والرعاية الصحية، وخاصة بعد تكريم مهنة التمريض مؤخراً من قبل منظمة الصحة العالمية.

4- كلية العلوم التطبيقية

تأسست في منطقة الجبيل، وتم إنشاؤها أيضاً لمواكبة التطورات في مهنة الطب، ولتكون الأولى في الجبيل تقدم وتوفر التعليم الصحي.

5- كلية طب الأسنان

تأسست عام 2001، تحت رعاية جامعة الملك فيصل، وتعتبر ثالث مؤسسة تعليمية لطب الأسنان في السعودية والأولى في المنطقة الشرقية.

6- كلية الصيدلة الإكلينيكية

تأسست هذه الكلية عام 2011، وتسعى إلى الآن إلى تقديم برنامج تعليمي في علوم الصيدلة عالي الجودة.

7- كلية الصحة العامة

تم إنشاؤها عام 1437 هجري، لتخريج الكفاءات في مجال الصحة العامة، وتضم أيضا عدة أقسام هي (قسم الصحة العامة، قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية، قسم صحة البيئة).

ثالثاً: تخصصات الآداب والتربية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

وفي الآداب والتربية تضم عدة كليات هامة، وبكل كلية منها تخصصات أشد أهمية وهي:

1- كلية العلوم والدراسات الإنسانية – الجبيل

ولقد تمت الموافقة على إنشاء كلية العلوم والدراسات الإنسانية (التربية سابقاً) عام 1418 هجري. بقرار من مجلس التعليم العالي، وجدير بالذكر أنه تم افتتاح برامج الدراسات العليا في طرق ومناهج التدريس وصعوبات التعلم مؤخراً عام 1440.

2- كلية الآداب

تم افتتاح كلية الآداب للبنات في العام الدراسي 1400 هجري، وذلك تحت إشراف الرئاسة العامة لتعليم البنات. لكن أيضا هي أول كلية للبنات في المنطقة الشرقية بالدمام، وأصبحت كلية الآداب ضمن كليات جامعة الملك فيصل عام 1428، ومن ثم انضمت إلى جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عام 1430.

3- كلية الشريعة والقانون

تم تشكيل لجنتها التأسيسية عام 1437، وذلك لتخريج وإعداد مجموعة من الكفاءات القانونية كل عام.

4- كلية التربية

بدأت في حي المريكبات في الدمام ككلية تابعة لوزارة المعارف، ومرت بعدة مراحل، لكن انتهى بها الحال عام 2007 وانضمت إلى جامعة الملك فيصل. وتم تعديل اسمها إلى كلية التربية، ثم أصبحت تابعة إلى جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

رابعاً: كليات أو تخصصات العلوم والإدارة في جامعة الإمام

وتضم أيضا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عدداً من كليات العلوم والإدارة ونلخصها كما يلي:

1- كلية إدارة الأعمال

استقبلت أول فوج طلابي في العام الدراسي 1432-1433. وتم إلحاقها عام 1430، بموجب خطاب وزير التعليم العالي.

2- كلية المجتمع

وكانت في بداية نشأتها تضم تخصصا واحدا فقط وهو دبلوم الحاسب الآلي، لكن تطورت برامجها بعد ذلك لتلبي متطلبات المجتمع السعودي، فأصبح للكلية ثلاثة أقسام رئيسية وهي: (الحاسب الآلي، العلوم الإدارية، العلوم المالية).

3- كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

تم تأسيسها عام 2010، بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل (جامعة الدمام سابقاً).

4- كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

تم إنشاؤها لتكون الضلع الثالث من أضلاع الرسالة الأساسية للجامعة وهي التعليم والبحث والعلمي وخدمة المجتمع.

5- كلية العلوم

وتأسست أيضا هذه الكلية عام 1979، وتم تخريج أول دفعة منها عام 1983 من 112 طالبة.

بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة بالعام الجامعي الجديد

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي الجديد. وذلك بدءًا من يوم 17 ذو الحجة 1442، والموافق 27 يوليو 2021، وحتى يوم 21 ذو الحجة الموافق 31 يوليو القادم. وأشار الموقع الرسمي للجامعة أيضا بأنه يمكن الاستعلام عن شروط وتعليمات القبول عبر البوابة الرسمية للقبول الالكتروني.