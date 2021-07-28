الحريري: نادم على التسوية التي أوصلت عون للرئاسة

أعرب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في مقابلة مع "دوت الخليج"، عن شعوره "بالندم" على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، مشددا على دعم نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة، داعيا أيضا إلى رفع الحصانات عن الجميع في قضية انفجار مرفأ بيروت.

واعتبر سعد الحريري في لقائه مع "دوت الخليج"، أن "مصلحة لبنان تكمن في أن ينجح الرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة"، مضيفا: "نحن ندعمه بقوة".

وأشار الحريري إلى شعوره بالندم بشأن التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، قائلا: "لم أكن أتوقع بحياتي أن يكون بهذه النفسية، لكني أبرمت التسوية لوقف الانهيار والاقتتال".

وبيّن أنه اعتذر عن تشكيل الحكومة، "لاقتناعه بأن الأمر أصبح شخصيا" مع الرئيس عون.

وأضاف الحريري: "المشكلة بالنسبة لتشكيل الحكومة تكمن بوجود فريق يواصل فرض شروطه، ويريد حكومة يوجه وزراءه فيها عبر الهاتف حتى يعطل عمل الحكومة. وأنا لن أعمل وفق هذه الشروط".

وأوضح أن "المشكلة قائمة في تطبيق الدستور طالما هناك حزب مسلح وحزب آخر يفسر الدستور بحسب مزاجه السياسي".

وتابع قائلا: "لم ندخل في سياسات تحرق البلد وتجيب فتن إلى لبنان كما فعل آخرون".

واستطرد: "بعض المتطرفين، كالإخوان، مشكلتنا الأساسية معهم، أنك لو لم تكن منهم فأنت لست مسلما. وهذا ما يحصل معنا في لبنان مع بعض الأطراف".

وفيما يتعلق باتفاق الطائف، قال الحريري: "نحن ضد تغيير اتفاق الطائف، لكن مواقف الأحزاب المسيحية من ميشال عون إلى سمير جعجع، للأسف هي لتثبيت الفراغ".

وبالنسبة لانفجار المرفأ، قال الحريري: "هناك من يتصور أن ما حصل في انفجار مرفأ بيروت هو خسارة مسيحية، الخسارة هي خسارة وطنية. بيروت ذُبحت، كل بيروت، وقد طالبنا بمحكمة دولية في انفجار المرفأ في اليوم التالي، أي في الخامس من أغسطس".

واختتم حديثه قائلا: "الثورة التي نراها في لبنان ستكرس وجودها في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة".