باريس تدعو إلى تشكيل حكومة إصلاحية في لبنان بعد تكليف ميقاتي

دوت الخليج :- دعت فرنسا اليوم الإثنين غلى الإسراع في تشكيل حكومة "كفؤة وقادرة على تنفيذ إصلاحات" في لبنان، بعد تكليف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن "فرنسا أخذت علما بتكليف نجيب ميقاتي من جانب البرلمان اللبناني في منصب رئيس الوزراء"، مضيفة: "يبقى الأمر الملح تشكيل حكومة كفؤة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات التي لا غنى عنها لنهوض البلاد".

واكدت أن "فرنسا تدعو جميع المسؤولين اللبنانيين الى التحرك في هذا المعنى في أسرع وقت ممكن… إن مسؤوليتهم واضحة".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس وزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وبذلك يكون ميقاتي الشخصية الثالثة التي يكلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصا، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

المصدر: "أ ف ب"