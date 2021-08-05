الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية توضح طريقة التقديم على هذه الإقامة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن
أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خطوات الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.
وقالت الهيئة أنه يمكن للأفراد الترشح للإقامة الذهبية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae . بحسب موقع “عاجل”.
وتتضمن خطوات الترشح للإقامة الذهبية:
1- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية www.ica.gov.ae .
2- اختيار القنوات الذكية.
3- اختيار خدمات عامة.
4- اختيار ابدأ الخدمة من “التأشيرة – الإقامة الذهبية – طلب ترشيح للإقامة الذهبية – طلب جديد.
5- تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب – المرفقات – مراجعة الطلب – الرسوم.