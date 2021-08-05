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الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية توضح طريقة التقديم على هذه الإقامة

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بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خطوات الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.

وقالت الهيئة أنه يمكن للأفراد الترشح للإقامة الذهبية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae . بحسب موقع “عاجل”.

وتتضمن خطوات الترشح للإقامة الذهبية:

1- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية www.ica.gov.ae .

2- اختيار القنوات الذكية.

3- اختيار خدمات عامة.

4- اختيار ابدأ الخدمة من “التأشيرة – الإقامة الذهبية – طلب ترشيح للإقامة الذهبية – طلب جديد.

5- تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب – المرفقات – مراجعة الطلب – الرسوم.




            



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