الكشف عن حجم الثروات الخاصة في الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

شهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية الخاصة في الإمارات نمواً سنوياً بمعدل 3% منذ 2015. ليصل إلى 600 مليار دولار، ما يعادل 2.2 تريليون درهم عام 2020. وفق التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية الصادر عن شركة “بوسطن كونسلتينج جروب”.

ويشير التقرير إلى أن الإمارات استحوذت على 26% من حصة الثروات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020. بينما يتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نمواً ملحوظاً بمعدل 4% وصولاً إلى 700 مليار دولار بحلول 2025. بزيادة 100 مليار دولار مقارنة بعام 2020.

وتصل نسبة الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 5 ملايين دولار، إلى 51% من إجمالي الثروة في الدولة، وفق صحيفة “البيان”.

وتوقع التقرير أن يصل حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول 2025 إلى 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.2 تريليون عام 2020.