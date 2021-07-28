السماح بتنقل الشاحنات باستخدام طريق العين – دبي E66

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع بلدية مدينة العين، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي. السماح بتنقل الشاحنات من وإلى إمارة دبي. باستخدام طريق طحنون بن محمد آل نهيان (العين – دبيE66 )، مروراً بشارع هزاع بن سلطان في مدينة العين. خارج أوقات الذروة من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباحاً، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى الكلي لوزن الشاحنة المسموح به 45 طناً.

ويهيب مركز النقل المتكامل بجميع سائقي الشاحنات تطبيق أعلى معايير على السلامة على الطرق والالتزام بالعبور من الطرق المخصصة.

وينوه المركز، وفق صحيفة “البيان”، بأنه “سيستمر حظر حركة الشاحنات على باقي الطرق الأخرى في مدينة العين حسب الإجراءات المعمول بها حالياً”.