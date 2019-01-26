حظك اليوم السبت 26/ 1/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تطور أداءك فى العمل

برج الحوت واحد من الأبراج التى تتسم بتفرد الرأى والعناد، وهو من مواليد الأبراج المائية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن مشاهير برج الحوت نجوى كرم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

مواليد برج الحوت من الأبراج التى لها قدرة فى المجال العلمى على تطوير نفسها ووضع كثير من الأفكار الجديدة التى تطور من أدائها فى العمل.

الحوت على الصعيد العاطفى

مواليد برج الحوت من الأبراج التى تحاول على الدوام أن تكون الطرف الأضعف فى العلاقة العاطفية، وهذا لا يفيدها فى كثير من الأحيان.

الحوت على الصعيد الصحى

على مواليد برج الحوت مراقبة حالتهم الصحية بواسطة التحاليل الدورية التى يجب أن يقوموا بعملها على الداوم.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمولود برج الحوت

مواليد برج الحوت من الأبراج التى نتوقع منها التغير فى آرائها على الدوام، ويحاولون الثبات والتفكير جيدا، ولكن كثيرا ما يفشلون.