الاننتائج المراسلة 2021 onefd.edu.dz/releve

وأخيرا بعد انتظار طلاب التعليم عن بعد في الجزائر نتائج المراسلة بحالة من التوتر والقلق، صدرت الان نتائج المراسلة www onefdedudz 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من قبل وزير التربية الوطنية في الجزائر ومتاحة الآن في جميع الولايات ويمكن استخراجها من خلال الموقع الرسمي ونعرض لكم في المقال جميع التفاصيل وكيفية استخراج النتيجة وكل ذلك سنشرحه لكم من خلال موقعنا موقع كورة في العارضة وسنعرض لكم كيفية الاستعلام عن نتائج المراسلة لهذا العام.

صدرت الان.. نتائج المراسلة www onefdedudz 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

سجل العديد من الطلاب في دور مايو 2021 في الجزائر في نظام التعليم عن بعد وتم تأدية امتحاناتهم بنجاح دون الحاجة إلي النزول إلي المدارس أو المراكز المخصصة لتأدية الامتحانات، وتمت امتحاناتهم عبر الانترنت بالتعرض لبيئة نظيفة خالية من الفيروسات وبعيدة عن الزحام ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الديوان الوطني.

طريقة الاستعلام عن نتائج المراسلة

يمكن لجميع الطلاب المسجلين في نظام التعليم عن بعد في الجزائر استخراج شهادة المستوي والاطلاع علي نتائج المراسلة واثبات المستوي في جميع ولايات الجزائر الآن عبر الموقع الذي نقدمه لكم من خلال الخطوات التالية:

يدخل الطالب أو الطالبة المسجلين إلي الموقع من خلال الرابط التالي onefdedudz.

الضغط علي أيقونة نتائج المراسلة واثبات المستوي.

يضع الطالب رقم التسجيل الخاص به.

قم بالضغط علي أيقونة استخراج النتيجة.

قبل الاستعلام تأكد من ظهور نتيجة الولاية التي تقطن بها.

إذا ظهر مستوي الطالب فوق 10 يعد من الناجحين أما دون ذلك فهو راسب ويجب عليه اعادة الامتحانات مرة ثانية بإعادة التسجيل في الدور القادم والحصول علي موعد جديد.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1438