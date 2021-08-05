برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي
أعلن برشلونة الإسباني، يوم الخميس، مغادرة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي صفوف الفريق، بعد 21 عاما قضاها اللاعب في النادي.
وقال النادي الكاتالوني في بيان صحافي: على الرغم من توصل النادي واللاعب إلى اتفاق ونية واضحة لتوقيع عقد جديد، يوم الخميس، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلة.
وأضاف البيان: نتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهائي، ويعرب برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في تحقيق الإنجازات للنادي ويتمنى له التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية.
وكالات
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