انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد الفوز على وادي دجلة.. أول تعليق من مدرب الأهلي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن مدى رضاه بالفريق بعد الفوز أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2020-2021 على ملعب الأهلي والسلام.

وتابع موسيماني خلال مؤتمر صحفي بعد الفوز على وادي دجلة “لقد فزنا بروح الفانلة الحمراء والمسؤولية التي نتحملها، وضغط الجماهير الذي أتى بنتيجة إيجابية، ويبقى الأهلي فريق البطولات، وطموحاتنا دائمًا البطولات والألقاب، ويوجد العديد من الإصابات في الفريق والتي تسبب العديد من الضغوطات، ولكن في النهاية نجحنا في تصدر الدوري”.

وأكمل موسيماني “لم نقم بأي تغييرات في الشوطين، ولكن كررنا ما حدث في شوط المباراة الأول، ولكن الهدف جاء بسبب الهجوم المستمر والضغط على الخصم، وفي الشوط الأول كان هناك أخطاء ساذجة مع الاحترام لوادي دجلة ولكن خط الدفاع كان مفتوح لديهم”.

وأضاف “كان هناك العديد من الفرص الضائعة في الشوط الأول، وإذا ضاعت الفرص فسيكون الضغط أكبر بكثير على الفريق، ولم يكن هناك فاعلية من لاعبي الأهلي، وأنا الذي طلبت أن يحرزوا الأهداف، وكان هناك ضغوطات كثيرة من أجل الفوز بلقب الدوري”.

واختتم موسيماني “هدف نادي وادي دجلة لم يكن مشكلة محمد هاني بمفرده، ولكن هذا خطأ الخط كامل، وأحيانًا يتقدم المدافعون لكي يهاجموا مع الفريق، بالرغم أني قد أبلغتهم بالالتزام بالواجبات الدفاعية قدر الإمكان”.