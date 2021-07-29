نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مباراة باريس سان جيرمان وليل.. الموعد والقنوات الناقلة في نهائي السوبر الفرنسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي باريس سان جيرمان وليل في واحدة من أكبر المباريات في كرة القدم الفرنسية الأحد المقبل الأولى من شهر أغسطس 2021 بنهائي السوبر الفرنسي، ولعل الكثير من عشاق ومحبي الفريقين والساحرة المستديرة يود الإطلاع على تفاصيل المباراة من حيث توقيت انطلاق المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة للسوبر الفرنسي، بالإضافة إلى تشكيلة باريس سان جيرمان وليل المتوقعة في السوبر الفرنسي التي ستُقام في تل أبيب، وكان الـBSG قد فرض التعادل الإيجابي بهدفين في مواجهة إشبيلية الودية التي أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي التي جمعتهما على ملعب ألغارفي في مدينة فارو البرتغالية. وسجل هدفي إشبيلية اللاعب إيفان راكيتيتش في الدقيقة 40 من زمن المباراة من ركلة جزاء، وذلك قبل أن يُسجل اللاعب أوسكار رودريغيز هدف إشبيلية الثاني في الدقيقة 62. بينما حقق التعادل الفريق الباريسي بهدف أول عن طريق اللاعب ماورو إيكاردي في الدقيقة 3، وذلك قبل أن يُسجل اللاعب كيني ناجيرا هدف باريس الثاني قبل ثواني معدودة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل نهائي السوبر الفرنسي

يلعب الـBSG ضد فريق ليل في نهائي السوبر الفرنسي يوم الأحد القادم الموافق 1-8-2021 في واحدة من أهم المباريات التي سيتابعها عدد كبير من الجماهير المحبة والعاشقة لكرة القدم الفرنسية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن. بينما ستُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وفي خبر أكدته جريدة لوباريزيان الفرنسية، فمنذ أن انضم الكبير راموس إلى فريق باريس سان جيرمان في الثامن من يوليو الماضي، أثار اللاعب الكثير من الفرحة والسرور. إلا أنه لم يُشارك حتى الآن ولو مرة واحده في مباريات الفريق، وقد تقرر غياب النجم الكبير والماتادور راموس مدافع الفريق الباريسي عن لقاء نهائي السوبر الفرنسي ضد فريق ليل، وذلك بعد قرار المدير الفني للفريق بسبب عدم المخاطرة به في المباراة بداعي الإصابة. كما تم التأكيد انه سيغيب عن المباراة أيضاً كلاً من كيليان مبابي، نيمار، ماركو فيراتي و أنخيل دي ماريا بداعي عدم انتهاء فترة إجازتهم الصيفية. ويمكنكم متابعة أخر أخبار باريس سان جيرمان أول بأول من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت من خلال الرابـــط، من حيث الانتقالات والصفقات الصيفية.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة

تداولت العديد من الصحف الرياضية الفرنسية التشكيلة المتوقعة لفريق باريس سان جيرمان خلال المباريات القادمة بعد الصفقات والانتقالات التي تمت، وكان على رأس تلك الصفقات الانتقالية ضم اللاعب الكبير والمدافع جيني فينالدوم، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي.

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: سيرجيو راموس – بريسنيل كيمبيمبي وماركينيوس.

في خط الوسط: جيني فينالدوم – خوان بيرنات – أشرف حكيمي وماركو فيراتي.

في خط الهجوم: أنخيل دي ماريا – نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل المفتوحة والمشفرة

فيما يخص القنوات الناقلة لمباراة السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وليل، فمن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المباراة بشكل حصري، وحتى الآن لم يتم التأكد من تحديد القناة التي ستذيع السوبر الفرنسي., أما بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي السوبر الفرنسي، فقد نشرت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات تُشير أن قناة Eleven Sports 1 HD تنقل المباراة بشكل مجاني، وسنوافيكم بكل ما هو جديد بخصوص هذا الشأن خلال ساعات قليلة من الآن من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة.

هذا وسنتابع معكم وقت انطلاق اللقاء تقديم ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وليل الشوط الأول والثاني في نهائي السوبر الفرنسي، عبر تقارير متتالية تجدونها في قسم أخبار الرياضة على موقعنا.