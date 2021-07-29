نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل في السوبر الفرنسي عبر الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل في السوبر الفرنسي، لعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة وبالأخص متابعي الـBSG سيتابعون مباراة السوبر الفرنسي بين باريس سان جرمان وليل في نهائي كأس الأبطال الفرنسي، والتي ستقام يوم الأحد المقبل، ولم يتم الكشف عن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الفرنسي حتى الآن سوا قناه وحيدة تبث عبر القمر الصناعي هوت بيرد، والتي سنطالعكم عليها أسفل المقال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل

تنطلق مباراة السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وليل يوم الأحد الموافق الأول من شهر أغسطس 2021 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما سيكمون موعد مباراة السوبر الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وفي خبر منذ ساعات قليلة ،أكدت عدد من الصحف الرياضية أن الماتادور راموس لاعب ريال مدريد سابقا، والذي انضمن منذ الثامن من يوليو الحالي لن يُشارك في لقاء فريقه الحالي باريس سان جيرمان ضد ليل في كأس السوبر الفرنسي، ورجحت تلك الصحف أن راموس قد يُعاني من إرهاق أو إصابة طفيفة في قدمه، مما أدى لعدم مخاطرة المدير الفني به والاستعانة باللاعب في لقاء هام كهذا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الفرنسي باريس سان جيرمان وليل

نشرت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوم خبر تُفيد من خلالة أن قناة Eleven Sports 1 HD والتي تبث عبر القمر هوتبيرد، ستكون ضمن القنوات التي تذيع مباراة السوبر الفرنسي المقرر لها الأحد المقبل في كاس السوبر الفرنسي، ولم تذكر الصفحة تردد القناة حتى الآن، وسنعمل نحن خلال الساعات القادمة على جلب المزيد بخصوص تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل في السوبر الفرنسي، وسنطالعكم عليها من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة.