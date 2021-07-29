كشفت شركة Valve عن جهازها المحمول الأحدث الذي سيكون منافسا قويا لمنصات Nintendo الشهيرة المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.
ويأتي جهاز Steam Deck على شكل حاسب شخصي محمول صغير مجهز بقبضات جانبية متنوعة للتحكم بالألعاب، ومجهز بمكبرات صوت ولوحات لمسية جانبية.
وأكثر ما يميز هذا الجهاز هو اعتماده على نظام تشغيل SteamOS المفتوح الذي يمكن المستخدم من تحميل أنظمة ويندوز عليه ليستخدمه لتشغيل الألعاب أو كحاسب صغير شخصي.
وحصل Steam Deck على شاشة بمقاس 7 بوصات بدقة (1280/800) بيكسل، ومعالجات متطورة من AMD نفس تلك المستخدمة في أجهزة PS5، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، ومعالجات رسوميات من AMD أيضا.
وجهزته الشركة المصنعة بشرائح متطورة للاتصال مع شبكات الإنترنت اللاسلكية وشبكات البلوتوث، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة، إضافة إلى حقيبة صغيرة وملحقات خارجية تسهل وصله مع الشاشات والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Valve تعلن عن منافس قوي لأجهزة Nintendo الشهيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.