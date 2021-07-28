نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع شحن شدات ببجي الرسمي 2021 PUBG MOBILE UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء شدات ببجي موبايل من خلال موقع midasbuy حيث يعتبر هذا الموقع من المواقع الموثوق بها حيث تابع لموقع Bbjee، وهو الموقع الذي يعتمد عليه العديد من اللاعبون في شحن شدات ببجي مجانا FREE PUBG MOBILE UC باستخدام الفيزا الخاصة الخاصة بك، وكذلك يوجد الكثير من الهدايا المجانية فعلي سبيل المثال عند شرائك 60 uc ستحصل على 3 uc مجانا، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة شراء شدات ببجي من خلال موقع midasbuy والحصول علي شدات ببجي مجانا أيضا.

طريقة شحن شدات ببجي PUBG MOBILE UC من خلال موقع midasbuy

يرغم عشاق الألعاب عبر الإنترنت بشحن حساباتهم على الألعاب المختلفة سواء شحن شدات لعبة ببجي أو حتى شحن جواهر فري فاير، وذلك للاستمتاع باللعب وكذلك التميز بين اللاعبين الآخرين، لذلك سنعرض طريقة شراء شدات ببجي PUBG MOBILE بسهولة عن طريق موقع midasbuy من خلال الخطوات التالية فتابعونا:

يجب الدخول على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة ببجي PUBG MOBILE. تقوم بإدخال رقم الأي دي الخاص بك الموجود بحسابك في لعبة ببجي، كما هو مبين بالصورة أدناه. بعد التأكد من كتابة رقم ID بشكل صحيح أنقر على كلمة OK وسوف يظهر اسمك في حالة أنك أدخل رقم الأي دي الخاص بك بشكل صحيح. بعد ذلك قم بتحديد القيمة التي تريد شحنها ثم أنقر على كلمة Pay now كما هو مبين بالصورة أدناه. أدخل تاريخ ميلادك في الخانة المخصصة لذلك التي ستظهر أمامك في الصفحة. يجب الضغط على الموافق على الشروط والأحكام الخاص بالموقع كما هو مبين بالصورة أدناه. بعد ذلك ستظهر لك صفحة جديدة تقوم بكتابة الفيزا الخاصة بك في الخانة المخصصة لها، بعد ذلك أكتب باقي البيانات المطلوبة لكي تنجح بالدفع، أما بالنسبة لبيانات الفيزا المطلوبة هي الثلاثة أرقام المخصصة للشراء عبر الإنترنت وهي موجودة في ظهر الفيز وكذا كتابة تاريخ انتهاء صلاحية الفيزا الموجود بالوجه الأمامي للفيزا، وكذلك اكتب اسمك كما هو موضح على الفيزا، وكذلك يجب كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك كما هو مبين بالصورة أدناه. أنقر فوق كلمة الدفع Pay Now، سيتم شحن شدات ببجي إلى حسابك مباشرة وبطريقة أمنه.

ملحوظة هامة: يجب التأكد بأن رقم الفيزا الخاصة يصلح للشراء عبر الإنترنت من خلال خدمة العملاء التابعة لها الفيزا ولا يوجد به أي مشاكل تعوق عملة الشراء.مميزات شحن شدات ببجي موبايل

يوجد الكثير من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها اللاعب من خلالها شحن الشدات في لعبة ببجي وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة ببجي.