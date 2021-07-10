نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل 2021 الجديد PUBG MOBILE إصدار 1.5.0 يأتي بهذه الإضافات المبهرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة ببجي موبايل تظل في اهتمام عدد كبير من عشاق ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية حول العالم، وقد تم بالفعل إطلاق تحديث ببجي 2021 الجديد إصدار 1.5.0 الذي بات حديث اليوتيوبر من شارحي لعبة PUBG MOBILE ونتابع مع قراء موقعنا ابرز تحديثات ببجي موبايل الجديدة التي طال انتظارها، وما زالت في مفضلة البحث لاكتشاف كل ما هو جديد حول لعبة ببجي بالتفصيل، واليكم اهم إضافات تحديث ببجي الذي ادهش الجميع.
تحديث ببجي موبايل الجديد 1.5.0
أشاد مستخدمي اللعبة حول العالم بان تحديث ببجي موبايل الجديد من أقوى التحديثات التي شهدتها اللعبة، خلال الفترات الأخيرة، وبالتالي يمكنك بكل سهولة التعرف على ابرز تحديثات ببجي موبايل من خلال الفقرة التالية والتي توضح بالتفصيل إضافات تحديث ببجي واهم ما يميز اللعبة، حيث يتم تحديث PUBG MOBILE لهواتف الاندرويد من خلال جوجل بلاي، اما تحديث ببجي موبايل لهواتف الايفون فيتم من خلال متجر ابل ستور، هذا بالإضافة الى إمكانية تحديث لعبة ببجي موبايل من خلال الموقع الرسمي للعبة، كما يشهد التحديث تغيير كامل لخريطة ارنجل بشكل كامل تقريباً، لتكون مناسبة للمستخدم، وتحقيق المتعة والإثارة في اللعبة مع إنشاء مجموعة منشآت ومباني جديدة.
إضافات تحديث ببجي
- ظهور الخريطة المصغرة في لعبة ببجي مما يمنحك التعرف على الطائرة بكل سهولة.
- ظهور الرفيق الذي يتواجد معك في اللوبي قبل صعود الطائرة.
- النزول التلقائي من الطائرة بعد تحديد مكان النزول مسبقاً من قبلك، وسوف يتم نزولك في المكان المحدد بشكل تلقائي.
- نزول سيارة جديدة مع دروب واداوت هجومية، وذلك بعد تفعيل 3 مكائن ويتم تصنيع وتصليح السيارة لك خصيصاً ويمكنك قيادتها.
- نزول درع قوي داخل اللعبة، حيث يمكنك عمل درع لتفادي الطلقات وعمل ساتر حماية لك.
- تم إنزال الدبداب الجديد الذي يمكنك قيادته بكل سهولة، حيث ينتشر في مختلف المناطق في لعبة ببجي موبايل على أطراف الطرق.
- قطارات جديدة في تحديث ببجي موبايل ويمكنك من خلاله الهجوم على الخصم والمواجهة بصورة مباشرة.
- كما شهد تحديث ببجي الجديد 1.5.0 بعض التغيرات في المباني، ومنها تغييرات كلية وجزئية مثل مباني الحاويات والمطار وغيرها.
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