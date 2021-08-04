الحباره ينال جائزة في “مسابقة فن النهوض بالصحة” بأمريكا

دوت الخليج – الأحساء :

نالَ رسام الكاريكاتير السعودي أمين الحباره على جائزة في مسابقة فن النهوض بالصحة في أمريكا 2021 بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

وصوّرت اللوحة الفائزة في المسابقة حول موضوع فيروس كورونا وأن العقل والعِلم أقوى من فيروس .

ويسعى الحباره في رسومه الناقدة لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والإنسانية والوطنية والجوانب الإيجابية والسلبية في الحياة والمجتمع على مستوى العالم.

يُذكر أن الفنان أمين الحباره من مواليد 1986 وهو رسام كاريكاتير معتمد من هيئة الإعلام المرئي والمسموع ، وعضو في هيئة الصحفيين السعوديين ونشر الكثير من الأعمال في الصحف والمجلات المحلية والعالمية وشارك في العديد من المعارض الدولية ونال العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية.