مبادرة تلبية تعلن العمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لإيجاد نموذج عمل توعوي استثماري مبتكر

دوت الخليج – الرياض: سلوى المري أعلنت مبادرة تلبية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي صممت خصيصا لتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده للعمل معاً على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عن فرص الشراكة والاهداف المشتركة مع الجهات ذات العلاقة الرامية لها مخرجات نموذج عمل المبادرة التوعوي والاستثماري المبتكر والمبني على إستراتيجية شمولية رقمية تكاملية والمسهم كما أفاد مشرف المبادرة رضا النايف في إعادة هندسة العمل الاجتماعي و دعم الجهود المبذولة على موائمة البنية التحتية الرقمية لتطلعات الرؤية والمعزز لفاعلية الحكومة من خلال المواطَنة المسؤولة لوطن طموح مجتمعه حيوي وأقتصاده مزدهر وأوضح النايف حول مدى الرضى عن إقبال الجهات المستفيدة للمشاركة في تفعيل سبل التعاون قائلاً لمسنا الحرص من كافة الجهات التي تم تعريفها بالمبادرة ولكن لايزال الاحتياج الى رفع معدل استيعاب بعض منسوبي القطاع الحكومي لبرامج ومستهدفات الرؤية وإبراز أهمية دور القطاعين الخاص والغير ربحي الهادف برنامج التحول الوطني الى مشاركتهما في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء وذلك للتغلب على التحديات التي تواجه أبعاد البرنامج وأفاد النايف أن المبادة على هبة الاستعداد لتفعيل سبل التعاون في كافة مناطق المملكة مع الجهات الراغبة في الاستفادة من فرص الشراكة المطروحة ومن تلك الجهات إمارات المناطق والجامعات والغرف التجارية والجهات المانحة.

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