نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الإجتماعية بالخطوات كيفية إستعادة المبالغ الزائدة وإستعلام أقساط القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض مواطني المملكة العربية السعودية من أصحاب الدخول الضعيفة والأكثر احتياجا للمساعدة، تلجا للبنوك لأخذ قرض لمساعدة في زواج أبنائه أو في ترميم مسكنه أو في سداد مديونياته أو الإنفاق على أسرته أو كتمويل لبعض مشروعاته، وقد وفر بنك التنمية الإجتماعية منتج تمويلي لمنح قروض بدون فوائد وبدون سداد رسوم إدارية، طريقة إستعادة المبالغ الزائدة بنك التنمية الإجتماعية، وذلك بعد فترة الإنتهاء من سداد الأقساط الخاصة بإحدى المنتجات التمويلية المتوفرة لدى بنك التسليف السعودي والتي تشمل : قرض الأسرة – الزواج – آهل – كنف – الترميم – تتم هذه العروض لحل المشاكل المالية و لسداد الاحتياجات اليومية للمواطنين السعوديين الرجال والنساء فئات معينة من الشعب ممن هم لهم الأحقية الأشد احتياجاً بدون رسوم إدارية أو فوائد، ولابد من استيفاء كلا منهم المعايير المطلوبة لكي يحصل على القرض، فيما وفر بنك التنمية عدة خدمات إلكترونية بجانب القروض وهي استعلام بنك التسليف، علماً بأن كل القروض المقدمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

استعلام أقساط القرض بنك التسليف:

من الجدير بالذكر أن نذكر عدد من الخدمات التي يقدمها بنك التسليف وهي الإستعلام عن أقساط القرض وخطواتها كالتالي:

استعلام عن القرض أو استعلام عن الأقساط المتبقية بخطوات الكترونية بسيطة.

وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للبنك وتحديد نوع القرض أو إن كان قرض سابق فعليك اختيار “الأقساط المستحقة والتسديدات”.

سوف تظهر المعلومات التي تخص الأقساط المتبقية وموعد السداد، فضلاً عن الأقساط التي تم سدادها.

كيفية استعادة المبالغ الزائدة بنك التنمية الاجتماعية:

استعادة المبالغ الزائدة لعملاء البنك يجب إتباع عدة خطوات من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الإجتماعي والذي يقدم العديد من خدماته لعملائه، حيث يسعى بنك التسليف إلى توفير سبل الراحة للعملاء والرد على الاستفسارات التي تخص القروض أو الأقساط المتبقية وغيرها، وذلك بالتواصل مع خدمة العملاء عبر رقم 920008002 أو على رقم 199099، وعن طريقة استرجاع المبالغ الزائدة أثناء انتهاء فترة الأقساط على القرض ووجد أنه وردت بالزيادة لصالح مقترضين، فيتم استعادة المبلغ بالخطوات على النحو التالي: