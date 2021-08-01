” 315 ذبيحة حصيلة أضاحي عيد جمعية سيهات في 1442 هـ “

دوت الخليج – ماجد السبع- سيهات
بلغت أضاحي جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية مامجموعه 315 أضحية قدرت قيمتها بـ 357,300 ريال.
وتم توزيع الأضاحي من خلال لجنة المساعدات العينية مساء أول أيام العيد على 1,077 أسرة مستفيدة من الأيتام والفقراء، بالإضافة لـ 5,190 دجاجة إلى جانب توزيع 1,077 كيس من الأرز حجم 10 كغم.
من جانبه تقدم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ شوقي المطرود بالشكر للمحسنين الذين أولوا ثقتهم لجمعية سيهات حتى بلغ قيمة البرنامج 457,922 ريال،
وللمتطوعين العاملين وعددهم 65 متطوع ومتطوعة تناوبوا على العمل طيلة ثلاث ليال، لايصال المساعدات لمستحقيها.
الجذير بالذكر أن عدة لجان مشتركة اشرفت على هذا العمل لوصول الأضاحي لمستحقيها في وقت قياسي
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