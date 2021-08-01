نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة جدة تعلن عن نتائج القبول 1443|| الاستعلام عن نتائج قبول جامعة جدة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة جدة تعلن نتائج القبول، ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتائج قبول جامعة جدة للعام الدراسي الجديد 1443، حيث تم البحث كثيراً خلال الفترة الحالية عن نتائج القبول، والتي تعد من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية حيث تقع في منطقة جدة مكة المكرمة، وتم إنشاؤه عام 2014 م الموافق 1435 هـ، يوجد بالجامعة العديد من الكليات التي يدرس فيها الطلاب مختلف التخصصات عند دخولهم الجامعة.

وقد أعلنت عمادة القبول والتسجيل التابعة للجامعة في بيان رسمي لها من الإعلان عن أتاحت النتائج النهائية للقبول للعام الحالي ١٤٤٣ وذلك وفق الخطة التطويرية المعلنة من قبل الجهات المختصة، وذلك للالتحاق بجميع الفروع التابعة لجامعة جدة، وقد أعلنت الجامعة في وقت سابق أن التقديم سيكون عبر بوابة التسجيل والقبول التابعة بشكل رسمي لجامعة جدة.

نتائج قبول جامعة جدة ١٤٤٣

أعلن رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان أنه يتم الاستعلام عن تلك النتائج إلكترونياً اليوم الأحد الموافق ١ أغسطس 2021 والمتوافق مع ٢٢ ذو الحجة 1442 وذلك للاستفسار والمعرفة عن نتائج القبول للغام الدراسي 1443، وذلك وفق برامج الرؤية الحديثة للجامعة السعودية. ويتثني لجميع المتقدمين الاستعلام عن النتائج من خلال الآتي:

تسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بجامعة جدة darnj.uj.edu.sa

كتابة جميع بيانات الطالب.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول.

شروط القبول في جامعة جدة 1443

وضعت رئاسة الجامعة السعودية عدداً من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الطالب المتقدم للدراسة بأحدي تخصصات الجامعة وجاءت الشروط كالآتي:

أن تكون سعودي الجنسية أو أم سعودية أو أم لابن سعودي.

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها الحصول على الموافقة على مرجعيته للدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

اجتاز اختبار القدرات للقطاع “الإداري، الإنساني” أما بالنسبة للمقرر العلمي، فيجب أن يكون قد حصل على اختبار القدرات والأداء.

ويجب أن تتوافق البيانات المدخلة إلكترونيًا مع مبادئ فترة صلاحية شهادة القدرة والأداء على النحو الذي يحدده المركز الوطني للقياس.

يجب على المتقدم أنه لم يتم فصله من الكلية أو أي جامعة أخرى لفصل دراسي ، وإذا اتضح بعد قبول مقدم الطلب أنه قد تم فصله بالفعل، يعتبر قبوله باطلاً.

لا تقبل الجامعة أي طالب يسحب ملفه من الجامعة أو أي مؤسسة تعليمية أخرى حتى يتم الانسحاب ثلاثة أشهر أو أكثر قبل بدء الدراسة.

لا تقبل الجامعة أي شهادات من المستوى الثاني تزيد مدتها عن خمس سنوات مما يعني أن الجامعة تقبل الشهادات لعام 1437/1438 هـ وما فوق.

إعفاء التلميذ الكفيف من اختبارات التقييم والأداء.

تعليمات تأكيد القبول في الجامعة

وتجدر الإشارة أنه سيتم فتح باب القبول والتسجيل مرة أخرى، وذلك لتأكيد طلبات القبول بجامعة جدة وذلك خلال مدة أقصاها ٤٨ ساعة من وقت الإعلان عن نتيجة القبول، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للطلاب إنشاء حساب جديد من خلال بوابة القبول بالجامعة ، مع التركيز على النقاط التالية: