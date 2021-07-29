نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطلب قرض 60 ألف ريال من بنك التسليف بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر بنك التسليف السعودي قروض متنوعة للمواطنين والمواطنات بهدف تحسين الوضع المعيشي لهم والوصول لحياة كريمة، فمن ضمن أنواع تلك القروض القرض الذي يشتمل على 60 ألف ريال سعودي مقدمة لبعض الفئات السعودية هؤلاء الذين ينطبق عليهم الشروط والمعايير، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية القرض بدون فوائد مالية عليه مما دفع بالكثيرين للسؤال عنه وكيفية الحصول على القرض والأوراق المطلوب تقديمها للبنك، لذلك سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بقرض بنك التسليف الآن.

شروط الحصول على قرض بقيمة 60 ألف ريال من بنك التسليف

أوضح بنك التسليف السعودي الشروط الواجب توافرها فى المواطنين الراغبين فى الحصول على قرض بقيمة 60 ألف ريال والذي يعرف بقرض العمل الحر للعاطلين، ويهدف لرفع العمل التنموي بالمملكة وزيادة المشروعات الصغيرة لتطوير الحرف والمهن البسيطة وتشجيع العمل الحر، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام. الألتزام بفترة سداد قيمة القرض والتي تعتبر أربعة سنوات ميسرة السداد وبدون فوائد على قيمة القرض. أكد البنك أن القرض متوفر للعاطلين عن العمل، وأيضاً للموظفين بشرط إلا يتخطى راتبه الشهري عن 14 ألف ريال سعودي. تحديد نوع النشاط الراغبين فى مزاولته، مع تقديم وثيقة العمل الحر. يشترط الحصول على رخصة العمل. يشترط ألا تزيد قيمة القرض عن 60 ألف ريال. يقدم قرض بقيمة 32 ألف ريال لمن تقل أعمارهم عن 24 عام.

طريقة التقدم للحصول على قرض العمل الحر من بنك التسليف بدون فوائد

يتم التقديم على بوابة نفاذ الإلكترونية، فعليك بالدخول عليها.

أدخال البيانات المطلوبة.

تحديد موعد البريد.

رفع المستندات المطلوبة وتتمثل في:

بطاقة هوية سارية المفعول. العنوان الخاص بالمستفيد من القرض. رقم الهاتف الجوال، ويشترط تسجيله فى بوابة أبشر. رقم الآيبان. وثيقة العمل الحر.

فحص الأهلية.

معالجة الطلب وصرف التمويل.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالقرض المقدم من بنك التسليف وبقيمة 60 ألف ريال سعودي وشروط الحصول عليه، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالقرض والتي سنقوم بالرد عليها فوراً.