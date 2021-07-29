نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبايعه المركبات عبر ابشر ومعرفه شروط الخدمة وكيفيه الوصول إليها الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبايعه المركبات عبر ابشر من اهم الخدمات التي تقدمها المنصة والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما أن المنصة أعلنت حديثا عن خدمات يمكن تنفيذها عبر منصة ابشر أعمال مثل طلب توصيل وثيقه بالبريد أعمال وكيفيه الحصول علي الخدمة بالخطوات و تجديد الإقامة ومعرفه الشروط اللازمة والوصول للخدمه بالخطوات. والآن سوف نقوم بتوضيح خدمه مبايعه المركبات بالتفصيل. ومعرفه اهم الشروط ومتطلبات الخدمة وكيفيه الوصول إليها الكترونيا بالخطوات من خلال هذه المقالة.

مبايعه المركبات عبر ابشر

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكنك من بيع المركبة الخاصة بك ونقل ملكيتها الكترونيا وذلك بعد الاتفاق مع المشتري وإتمام الفحص الكامل علي المركبة. كما أعلنت المنصة أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين بمنصة ابشر. بالإضافة إلي ذلك أشارت المنصة إلي رسوم الخدمة وهي 230 ريال. كما أوضحت المنصة ملاحظه علي الخدمة وهي بعد اختيار وتسليم المركبة سيتم نقل ملكيتها مباشره إلي المشتري الجديد وسيتم أيضا تحويل قيمه المركبة للبائع. وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة.

شروط نقل ملكيه السيارة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها لكي يتم نجاح الخدمة. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

توافر حساب بنكي لكلا من البائع والمشتري.

أن يكون لكلا من الطرفين حساب مفعل بمنصة ابشر.

تسديد جميع الرسوم المتعلقة بالخدمة.

عدم وجود أي مخالفات مروريه علي المشتري.

معاينه المركبة من قبل المشتري والاتفاق علي السعر.

المقابلة بين البائع والمشتري بعد إتمام سداد ثمن المركبة واختيار مكان التسليم.

كيفيه نقل ملكيه السيارة الكترونيا

والجدير بالذكر أن المنصة أعلنت عن كيفيه وطريقه الوصول إلي الخدمة الكترونيا. والتي سوف نقوم بتوضحيها لكم بالتفصيل عبر الخطوات الأتية: