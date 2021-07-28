عاجل ارتفاع أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم 28 يوليو في السعودية 2021

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عمر شويل - جدة ظلت أسعار الذهب في السعودية تحافظ على استقرارها دون أي تغيير أو ارتفاع حتي صباح يوم الأحد الماضي الموافق 11 يوليو 2021 حيث استطاع ان يسجل عيار الذهب 24 وهو أكثر العيارات انتشارا في أنواع الذهب الأخرى المختلفة من الذهب واكثرها طلبا ومبيعا في المملكة العربية السعودية حيث سجل سعر الجرام الواحد 218.17 ريال سعودى ووصل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودي، عيار 14 نحو 127.27 ريال. وتحدث معهد التمويل الدولي عن أن المملكة العربية السعودية تنتقل بخطى واضحة وثابتة نحو الانتعاش وزيادة رؤوس الأموال للاستثمار الدولي.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية 28 يوليو 2021

حقق سعر ذهب اليوم ارتفاع ملحوظ داخل المملكة العربية السعودية بعد استقراره في الأيام الماضية حيث تم ارتفاع جرام الذهب في تعاملات صباح يوم الأربعاء الحالي الموافق 28 يوليو 2021. ليسجل ارتفاع ملحوظ بالنسبة لسعر ذهب الأيام القليلة الماضية لتصبح أسعار ذهب اليوم في السعودية كالتالي:

يسجل الجرام الواحد من الذهب عيار 24 و ألأكثرهم طلبا داخل السعودية سعر 216.78 ريال سعودي بما يعادل (57.81 دولار). وحقق جرام الذهب من عيار 21 والذي يحقق مبيعات كبيرة أيضا داخل المملكة سعر نحو 189.68 ريال سعودي بما يعادل (50.58 دولار). حقق جرام الذهب من عيار 18 نحو سعر 162.58 ريال سعودي بما يعادل (43.36 دولار). وأصبح سعر جرام الذهب من عيار 14 نحو 126.45 ريال سعودي بما يعادل (33.72 دولار).

أما بالنسبة للأنواع الاخرى من الذهب مثل الجنيه الذهب أو الأوقية الذهب حققت أسعار مرتفعة أيضا حيث اصبح سعر الجنية الذهب بسعر 1517.44 ريال سعودي ب (404.65 دولار).

وحاليا في يومنا هذا تحقق الأوقية الذهب داخل المملكة العربية السعودية سعر 6746.25 ريال (1799 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية

حدث ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب بدءا من يوم الثلاثاء امس اليوم الأربعاء 28 يوليو مع تراجع في سعر الدولار الأمريكي مما أدى إلى هبوط في العوائد الحقيقية لجميع سندات خزانة الأمم المتحدة الأمريكية وحقق الذهب في المعاملات الفورية سعر نحو 1799.60 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول الخاصة بالذهب ، ليحقق ارتفاع حوالي 0.13%.

وهذه كانت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو داخل المملكة العربية السعودية بجميع أنواعه وكافة التغيرات والمعاملات والتداولات الأخيرة بالنسبة للذهب داخل السعودية.