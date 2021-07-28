دوت الخليج – المدينة : أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحبا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الساعة 1 ظهرا و تستمر حتى الساعة ٨ مساء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.