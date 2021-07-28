نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء بنك الراجحي 1442 الجديد وشروطه وكيفية الحصول عليه بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعفاء بنك الراجحي 1442 الجديد ؛ تضرر العالم كله بأجواء تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، بما فيهم المملكة العربية السعودية، التي قدمت يد العون لمواطنيها وساعدتهم بكل الطرق لتخطي تلك المشكلة، ومن منطلق مساعدة جميع عملاء بنك الراجحي أعلن عن خدمة الإعفاء من سداد أقساط التمويلات التي تم الحصول عليها، لذا يبحث أغلب المواطنين في السعودية لمعرفة ما هي الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الحصول على الإعفاء الذي طرحه البنك، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

اعفاء بنك الراجحي 1442 الجديد

مصرف الراجحي من أهم البنوك المصرفية في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يوفر مجموعة كبيرة من الخدمات التي ساعدت عدد كبير من العملاء تخطي مشاكلهم الاقتصادية مثل الودائع، القروض، شهادات الاستثمار وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى أنه كل ما يتم تقديمه للعملاء متوافق مع كل تعاليم الشريعة الإسلامية، ومن أجل الحصول على اعفاء بنك الراجحي يجب أن يتوفر بالعميل بعض الشروط، المتمثلة في الآتي:-

شروط اعفاء بنك الراجحي 1442 الجديد

يتم إعفاء العميل في حالة وفاته، ولا تنوب عنه الأسرة في دفع مستحقات الأقساط، إلا في حالة الوفاة أثناء تنفيذ حكم قضائي، أو بالانتحار أو أثناء القيام بممارسة رياضة سباق السيارة، الخيل.

إذا أصيب العميل بأحد الإصابات أو الإعاقات التي تجعله غير قادر على العمل.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم للإعفاء عن 60 عامًا حتى وقت سداد آخر قسط.

الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم 2000 ريال سواء في القطاع العام او الخاص.

يجب تقديم كل الأوراق الثبوتية للعميل مثل الهوية الوطنية مع صور لجميع أفراد الورثة.

يجب تحديد نوع القرض الذي تم الحصول عليه من بنك الراجحي.

إرفاق نموذج يوضح الحالة الاقتصادية للعميل + نموذج يوضح عدد الأقسام التي سدادها وعدد الأقساط المتبقية.

خطوات الحصول على اعفاء بنك الراجحي

لقد سهل بنك الراجحي الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الحصول على الإعفاء الذي يقدمه البنك، عن طريق الدخول على موقع البنك الرسمي بالبنك ثم إتباع ما يلي من خطوات:-