نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية خطوات التقديم والوظائف المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض ، أعلنت الجامعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها عن فتح باب التقديمات لعدد من الوظائف الفنية والإدارية لكل من الرجال والنساء من حاملي شهادة الثانوية العامة ، أو البكالوريوس ، الدبلوم ، والماجستير.

كذلك أوضحت الجامعة في إعلانها أن التقديم سيكون إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بالجامعة ، وأن مكان العمل سيكون بالرياض حيث المقر الرئيسي للجامعة.

كما ذكرت في الإعلان عن طبيعة الوظائف المطلوبة وكذلك الشروط اللازم توفراها عند الراغبين في التقديم رجالا ونساء لإكمال عملية القبول بنجاح والحصول على تلك الوظائف.

‌موعد التقديم لوظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية :

وكذلك أوضحت الجامعة عن ضرورة شغل عدد من الوظائف في بعض التخصصات وذلك لكل من الرجال والنساء من حملة الدبلومات ، والشهادة الثانوية ، وكذلك درجة الماجستير.

علي أن يُفتح باب التقديمات للراغبين في الحصول على الوظائف بداية من يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر يوليو لعام 2021م أو الثالث من شهر ذي الحجة لعام 1442 ه‍. وتستمر عملية التسجيل لمدة ثلاثة عشر يوماً أي حتي يوم الإثنين الموافق 26 من شهر يوليو لنفس العام الحالي أو السادس عشر من شهر ذي الحجة الكريم لعام 1442 ه‍..

‌وظائف جامعة الملك سعود الصحية 1442 ه‍ :

ذكرت الجامعة في بيانها وعبر موقعها الإلكتروني عن الوظائف المتاحة للعمل تحت التخصصات الآتية :

مشغل كومبيوتر للرسومات الهندسية مهندس تخطيط مشرف عمال مشغل رسومات أول مُخزن كميات مهندس إنشائي / مدني أخصائي توظيف ثالث محلل أول للسياسات والأنظمة.

‌التقديم علي وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية :

أشادت الجامعة في إعلانها أنه علي كل من يرغب في التقديم للحصول علي وظيفة من الوظائف المتاحة أن يتوجه لزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة والإطلاع علي الشروط والتفاصيل الخاصة الخاصة بالقبول ، وكذلك تجهيز الأوراق المطلوبة لإكمال عملية التسجيل.

كما يمكن إتباع الخطوات الآتية للإطلاع على الوظائف وكذلك التقديم لها :